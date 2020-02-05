الشرطة تستعيد مسروقات نزلاء فنادق بعد سرقتها بساعات

التاريخ: 05-فبراير-2020
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تمكنت شرطة محلية سواكن من القبض على أربعة متهمين بسرقة شاشات وهواتف محمولة من نزلاء مغتربين بفنادق بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.
وذكر مصدر، أن الشرطة تلقت بلاغات من مواطنين ونزلاء الفنادق العائدين من الاغتراب بسرقة متعلقاتهم الشخصية، عبارة عن شاشات وهواتف ومبالغ نقدية.
وبحسب صحيفة المجهر، وجه مدير شرطة المحلية بتشكيل تيم من المباحث للبحث وجمع المعلومات، وتوصل التيم إلى المتهمين والقبض عليهم وبحوزتهم المعروضات بعد أربع ساعات من ارتكابهم لجريمة السرقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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