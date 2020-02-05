المؤبد لشاب سرق مبالغ مالية من والده والمتاجرة بها في المخدرات

قضت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أحكاماً رادعة في مواجهة شاب تمت إدانته أمس (الثلاثاء)، تحت طائلة الاتجار بالمخدرات، بتوقيع عقوبة السجن المؤبد (20) سنة والغرامة (20) ألف جنيه.

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وتشير تفاصيل القضية بحسب صحيفة المجهر، إلى أن المدان قد سرق من والده مبلغاً مالياً (320) ألف جنيه، حيث دون والده بلاغاً بالسرقة ضد مجهول.

وتمكنت الشرطة من القبض عليه بالشارع العام وأقر لدى التحري معه بجريمته، وأفاد بأنه قد اشترى بجزء من المبلغ حبوباً مخدرة للاتجار بها وهي (820) حبة، وبالإرشاد تم ضبط المعروضات بالخزانة الخاصة به، وبعد اكتمال التحريات أحيل للمحكمة التي قضت بالعقوبة أعلاه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)