تفاصيل استيلاء مهندسة على قطع خشبية

كشف رجل عن تفاصيل حيازة مهندسة على عدد (50) قطعة خشبية تخصه دون وجه حق، وذلك أثناء إشرافها على مبنى كان قد تعاقد معها على تشييده بمنطقة الردمية بالحاج يوسف.

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وقال الشاكي عند مثوله أمام محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عبد اللطيف بابكر بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إنه اتفق مع المتهمة وهي مهندسة، على الإشراف على تشييد الطابق الأرضي والأول في منزله، وبعد مضي فترة من عملها استفسرها عن بعض القطع الخشبية التي قام باستئجارها لإكمال العمل، وإن المتهمة نفت علمها بالخشب.

وأضاف الشاكي أنه قام باستئجار عدد (50) قطعة خشبية (عروق)، للمتهمة بمبلغ (7.500) جنيه، وأن القطع اختفت من المبنى، مشيراً إلى أنه قام بالاتصال على المتهمة إلا أنها لا تجيب على اتصالاته ومن ثم علم بأنها تركت العمل دون الإنتهاء منه، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع أقوال شهود الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)