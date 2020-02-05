التاريخ: 05-فبراير-2020
12 مشاهدة
كشف رجل عن تفاصيل حيازة مهندسة على عدد (50) قطعة خشبية تخصه دون وجه حق، وذلك أثناء إشرافها على مبنى كان قد تعاقد معها على تشييده بمنطقة الردمية بالحاج يوسف.
وقال الشاكي عند مثوله أمام محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عبد اللطيف بابكر بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إنه اتفق مع المتهمة وهي مهندسة، على الإشراف على تشييد الطابق الأرضي والأول في منزله، وبعد مضي فترة من عملها استفسرها عن بعض القطع الخشبية التي قام باستئجارها لإكمال العمل، وإن المتهمة نفت علمها بالخشب.
وأضاف الشاكي أنه قام باستئجار عدد (50) قطعة خشبية (عروق)، للمتهمة بمبلغ (7.500) جنيه، وأن القطع اختفت من المبنى، مشيراً إلى أنه قام بالاتصال على المتهمة إلا أنها لا تجيب على اتصالاته ومن ثم علم بأنها تركت العمل دون الإنتهاء منه، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع أقوال شهود الاتهام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل استيلاء مهندسة على قطع خشبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.