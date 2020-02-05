بدء محاكمة (شيخ) احتال على رجل في مليار جنيه

مثل صلاح الدين موسى خليل بصفته الشاكي في قضية اتهام “شيخ” وآخر احتالا على سوداني في مبلغ يفوق المليار جنيه سوداني عبر تنزيل اموال والدجل والشعوذة وذلك بالخرطوم.

وقال صلاح امام محكمة جنايات الازهري جنوب الخرطوم بحسب صحيفة السوداني الدولية، انه بتاريخ البلاغ كان برفقة المتهم الثاني وهو صديق الشاكي لاكثر من عشرة اعوام وفي احد الايام احطره المتهم الثاني بانه يعرف احد الشيوخ وهو المتهم الاول ويقوم بتنزيل عملات اجنبية مختلفة بعد اعطائه عملة محلية، وقام الشاكي باعطاء المتهم مبلغ اكثر من مليار جنيه سوداني بغرض التنزيل وهرب بعدها المتهم الثاني.

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واضاف بان الشاكي يتصل بالمتهمين الا انهما لا يجيبان على اتصالاته مما دفعه لاتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهما ودون البلاغ تحت طائلة المادة “187” من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال، وعقب التحريات تم القبض على المتهم الثاني خلال عملية احتيال اخرى قام بالقبض افراد مباحث قسم الازهري شرق، ويذكر ان هنالك بلاغات منفصلة دونها اشخاص آخرون ضد المتهم بذات الوقائع، ومثل الاتهام في الحق الخاص المحامي عبد السلام صابون.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)