كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن نقص في اختصاصيي الأورام بالولايات، وأن (70%) من المرضى المصابين بالسرطان في المستشفيات العامة يحتاجون إلى علاج تلطيفي.

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ولفتت اختصاصي الأورام د. نهى جعفر في منتدى إعلامي حول السرطان أمس بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن المرضى في العادة يأتون للعلاج متأخراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)