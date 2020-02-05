التاريخ: 05-فبراير-2020
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كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن نقص في اختصاصيي الأورام بالولايات، وأن (70%) من المرضى المصابين بالسرطان في المستشفيات العامة يحتاجون إلى علاج تلطيفي.
ولفتت اختصاصي الأورام د. نهى جعفر في منتدى إعلامي حول السرطان أمس بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن المرضى في العادة يأتون للعلاج متأخراً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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