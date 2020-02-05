معلومات جديدة في محاكمة سبعيني متهم باغتصاب (3) طفلات

التاريخ: 05-فبراير-2020 فى : حوادث 13 مشاهدة عقدت محكمة الطفل بام درمان برئاسة القاضي ابراهيم حسن الطاهرجلسة محاكمة ستيني، متهم باغتصاب ثلاث طفلات منهن “شقيقتيهن” اعمارهن بين “6-8-12” وذلك بالصالحة احدى ضواحي ام درمانواستمعت المحكمة الى اقوال محرر اورنيك الطب الشرعي جمال يوسفمدير مشرحة ام درمان. Advertisements وتمت مناقشته في مستندات الاتهام من هيئتي الاتهام متمثلة في وكيل نيابة الطفل بام درمان عن النائب العام عن الحق العام، وممثل الدفاع في الحق العام، وممثل الدفاع في الحق الخاص، و بحسب صحيفة السوداني الدولية حددت المحكمة جلسة اخرى لسماع الشاكين وهم اولياء المجني عليهن. وحسب البلاغ ان المتهم قام باغتصاب ثلاث طفلات منهن شقيقتين بمنطقة الصالحة وتم التحري مع المتهم وانكر التهمة المنسوبة اليه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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