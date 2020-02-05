“الصحة” تكشف عن خطة لاستقبال السودانيين العائدين من الصين

التاريخ: 05-فبراير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن خطة لاستقبال الطلاب القادمين من مدينة أوهان الصينية، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة. Advertisements وأكد مدير إدارة الطوارئ الصحية د. بابكر المقبول بحسب صحيفة آخر لحظة، جاهزية الوزارة لأي طاريء واستقبال أي شخص مصاب وتقديم الخدمة اللازمة له. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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