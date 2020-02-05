اليوم.. وزير التعاون الاقتصادي الألماني يزور السودان

الأربعاء 5 فبراير 2020

يصل الخرطوم اليوم (الأربعاء)، جيراد مولرن وزير التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية يرافقه وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية للسودان، وطبقا لبيان من وزارة الخارجية أمس (الثلاثاء)، من المقرر أن يلتقي الوزير الألماني خلال الزيارة برئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.



ونوه إلى أن الزيارة تأتي عقب الأجواء الإيجابية التي تشهدها العلاقات السودانية الألمانية، والنقلة الكبيرة التي أحدثتها زيارة وزير الخارجية الألماني هايكوماس، كأول زيارة لمسؤول أوروبي رفيع للخرطوم، بعد توقيع وثائق الفترة الانتقالية وتشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية. ويشار إلى الاهتمام الألماني الكبير بتطورات الأوضاع عقب نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وعبر عن ذلك كبار المسؤولين الألمان في العديد من التصريحات، وأكدوا أهمية استقرار السودان والرغبة في مساندته ودعمه خلال الفترة الانتقالية.

ويتطلع السودان إلى دور ألماني إيجابي بارز خلال المرحلة المقبلة من واقع التأثير الكبير لألمانيا في الخارطة الدولية سياسياً واقتصادياً، خاصة بالنظر إلى دورها القيادي في الاتحاد الأوروبي وعضويتها في مجلس الأمن الدولي، وعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين. ومن المقرر أن تشهد الزيارة الوقوف على المشاريع المشتركة بين البلدين ولقاءات ببعض منظمات المجتمع المدني.