البرهان لايتعظ .. والصهاينة يفضحونه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365 :

كعادتهم في كل مرة لايحفظون سرا ولايرعون لاي شخص عهدا ولايفون بعهد ولاميثاق، انهم الصهاينة الذين يسعون دوما الى توريط من يلتقيهم في السر ويحرقون اوراقه ويحولون بينه وبين الحفاظ على صحيفته نقية بيضاء أمام شعبه فاولئك المطبعون الذين يريدون عقد اللقاءات وتوقيع الاتفاقات وانشاء الصفقات مع الصهاينة يريدون ان يتم كل ذلك سرا وفى الخفاء وان لايطلع عليه الناس ، هؤلاء المطبعون يتفقون مع الصهاينة على عقد اللقاءات سرا ولايرغبون فى الاعلان عنها ويتعهد لهم الصهاينة بذلك حتى اذا تم اللقاء خرق الصهيونى عهده ولم يف بوعده واحرق كرت من التقاهم ، والغريبة ان هذا الأمر تكرر كثيرا ومع اكثر من مطبع لكنهم لايتعظون .



اخفى البرهان ومن معه من الخونة خبر لقاء العار مع المجرم الجزار ولكن الخبر جاء من الصهاينة ويستحق #الخائن_البرهان ماحدث له وزيادة.

وهذه هى الأخبار التى فضحت البرهان :

…. ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في أوغندا الفريق البرهان سافر الى اوغندا سرا فى زيارة لم يتم الاعلان عنها وهذه أولى مظاهر الخشية من الخطوة التى ينوى الأقدام عليها والا لما اخفى امر الزيارة ، وكونها جاءت متزامنة مع زيارة معلنة للمجرم نتنياهو الى هذا البلد فهذا يعنى ان البرهان ومن معه من المطبعين الخائنين يخشون الاعلان عن خطوتهم والافصاح عن نيتهم وهذه من علامات الهزيمة والهوان .اخفى البرهان ومن معه من الخونة خبر لقاء العار مع المجرم الجزار ولكن الخبر جاء من الصهاينة ويستحق #الخائن_البرهان ماحدث له وزيادة.وهذه هى الأخبار التى فضحت البرهان :…. ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في أوغندا …. نتنياهو: التقيت في عنتيبي رئيس مجلس السيادة السوداني واتفقنا على التعاون من أجل تطبيع العلاقات … مصادر إسرائيلية: نتنياهو طلب من البرهان فتح الأجواء السودانية أمام الطيران الإسرائيلي القادم من أمريكا اللاتينية … مصادر إسرائيلية: البرهان طلب من نتنياهو التوسط لتخفيف العقوبات الأمريكية وشطب السودان من لائحة الإرهاب

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