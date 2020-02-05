دحلان وسقطة البرهان.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى خطوة اذهلت الشارع السودانى وفاجأته ودفعت المراقبين الى محاولة إعادة قراءة المشهد من جديد والبحث عن خفايا لم تظهر فى الاعلان ببدايته ، فى هذه الخطوة الخيانية التى أقدم عليها الفريق البرهان مخالفا المزاج العام لشعبه وامته معارضا ثوابت تحكم الكل ، فى هذا الظرف الحرج والارهابى ترامب يعلن عن #سرقة_القرن وما اسماها خطته للسلام فى الشرق الاوسط ، وبحضور بعض الخونة من الامة ، فى هذا الوقت والجامعة العربية ترفض خطة ترامب للسلام المسماة بصفقة القرن ، وتزامنا مع اجتماع منظمة التعاون الاسلامى فى جدة التى خرجت بنتيجة مؤداها رفض العدوان الامريكى وخطة ترامب الظالمة ، فى هذا الوقت يتفاجأ الشارع السودانى والعربى والاسلامى بلقاء العار الذى جمع المجرم الجزار نتنياهو بالخائن البرهان فى اوغندا وهو اللقاء الفضيحة الذى اريد له ان يكون بعيدا عن الاعلام ورغب البرهان ومن معه فى التكتم على الخبر وعدم تصويره خوفا أو حياء (والنتيجة واحدة) ، فى هذا الوقت يبدو واضحا الدور الذى قام به الوسطاء لاتمام هذا اللقاء الجريمة والاجتماع الفضيحة يتساءل البعض عن دور قوى اقليمية فى القيام بوساطة بين القيادة السودانية ونظيرتها الصهيونية ويبرز الى العلن مباشرة دور الأمارات فى ترتيب اللقاء العار فصحيفة واشنطون بوست المقربة من دوائر القرار فى البيت الأبيض قالت صراحة ان اللقاء فى اوغندا تم بوساطة وترتيب من الامارات ، وفى يوم لقاء العار نقلت بعض المصادر ان ضابطا رفيعا فى الجيش السودانى تحدث عن ضغط اماراتى لترتيب لقاء العار واكماله وهذا الكلام متناسق مع ماورد فى الواشنطون بوست.

الأخبار تتحدث عن دور واضح للأمارات فى تقريب وجهات النظر بين الصهاينة والمستهدفين بالتطبيع سعيا منها الى فصل المسار الفلسطينى عن تطبيع العرب مع العدو الصهيونى ، ويبرز الى العلن اسم الفلسطينى السيد محمد دحلان مستشار ولى عهد ابو ظبى والحاكم الفعلى للامارات الشيخ محمد بن زايد ، هذا الفلسطينى المتمرس هو عراب التطبيع والمشرف على ملفات عهدت ادارة ترامب الى ولى عهد ابوظبى وولى العهد السعودى بانجازها فى طريق اكمال تنفيذ #سرقة_القرن وتأتى #سقطة_البرهان الفادحة ولقاء العار الذى جمعه بالمجرم الجزار نتنياهو فى هذا الاطار ، وهذه الادوار دأب دحلان على لعبها خدمة لاسياده فى الموساد والـ(cia).

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