بعض تسريبات لقاء العار

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان تم تسريب خبر #لقاء_العار و#خيانة_البرهان والاوضاع تتفاعل والمشاعر تغلى والتفاوت بات واضحا بين كراما يرفضون الذل ويأبون ان يضعوا ايديهم بايدى السفلة حفدة القردة والخنازير من القتلة المجرمين، وقد تمايزت الصفوف تماما بين المطبعين والمقاومين ولم تعد هناك منطقة وسطى ووقوف على التل . الان وقد بات #جرم_البرهان واضحا وخيانته غير خافية فان تسريبات خطيرة بدأت تظهر وستكشف الأيام القادمة حقيقة الأمر ، وهاهى بعض الخفايا تتضح قليلا قليلا وإن غدا لناظره قريب.

نقف اليوم مع بعض هذه التسريبات وعسى ان تتبين غدا خيانات اناس يدعون اليوم الشرف ويلحقون بقائمة الخائنين التى يقف على راسها اليوم مجاهرا بالمعصية الفريق البرهان.

وادناه بعض هذه التسريبات التى تضج بها وسائل التواصل الاجتماعى

يقول الخبر (التسريب) :

…. اللقاء كان يفترض ان يكون سريا وتم منع التصوير تماما حتى عن لقاء استقبال موسيفيني للبرهان.

…. البرهان اصطحب معه عضوا في السيادي وضابطا رفيعا من المخابرات.

….المكون المدني ممثلا في رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وبعض النافذين من المدنيين كانوا على علم كامل باللقاء منذ الخطوات الأولى لترتيباته بل ان رئيس الوزراء شارك في اجتماع مطول تم الاحد ليلا وضع اللمسات الأخيرة وقيم الخطوة من جميع اوجهها.

…. الخطوة متفق عليها تماما داخل مكونات الحكومة المختلفة والخطة المح لها رئيس مجلس السيادة في كلمة مقتضبة القاها في منزل الفنان الكابلي.

…. لم يتم اخطار قوى الحرية والتغيير بشكل رسمي بموعد اللقاء وتفاصيله لاعتبارات أمنية.

…. تم الاتفاق على لقاءات على مستويات اخرى ستتم في الفترة المقبلة بين المخابرات الاسرائيلية والسودانية لتحديد ملفات التعاون وكيفية تنزيل الاتفاقات التي تمت الى ارض الواقع .

…. اللقاء هو امتداد لحوار سابق بين المخابرات السودانية والموساد وصل الى نقاط متقدمة بضوء اخضر من البشير والذي عرقله اصرار الأخير على تولي الملف بنفسه وزار أوغندا وإلتقى مسؤولين اسرائليين وكان راغبا في لقاء نتانياهو غير ان الاجهزة السياسية الاسرائيلية نصحت بعدم اتمام اللقاء للسمعة السيئة للمخلوع دوليا وطلبت ان يكون اللقاء مع الفريق بكري حسن صالح وهو الأمر الذي رفضه البشير مما عرقل تقدم الخطوات.

….

لاندرى مدى حقيقة هذا الكلام أو الى اى نسبة هو صحيح لكن ننتظر وغدا يظهر ماكان خافيا والله المعين.

#البرهان_لقاء_العار

#البرهان_لايمثل_السودان

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