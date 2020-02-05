سميرة دنيا تعود للحفلات الجماهيرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تعود الفنانة سميرة دنيا الى الحفلات الجماهيرية عبر مسرح فندق القراند هوليداي، وتحيى حفلاً جماهيرياً مساء السبت القادم عند التاسعة مساء. وسميرة تعتبر بحسب صحيفة الجريدة من الأصوات النسائية التي برعت في اداء كل الالوان الغنائية بداية من الحقيبة وانتهاء عند تجربتها مع الفنان الراحل عثمان حسين.

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