تطورات جديدة حول محاكمة الفنانة ندى القلعة في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت مصادر صحفية في الخرطوم ان السلطات القضائية قررت تأجيل محاكمة الفنانة ندى القلعة نظرا لسفرها خارج البلاد.

وفي التفاصيل اجلت محكمة امتداد لحضور الشاكي والفنانة ندى القلعة وذلك في الجلسة المعلنة بالامس لسماع رد الاستاذة ندى حول تخلفها من حفل في صالة لصالح الشاكي واعتذرت الفنانة عن الجلسة عبر ممثل الدفاع لتواجدها خارج السودان.

وتعود التفاصيل بحسب صحيفة الدار الى تخلف الفنانة ندى القلعة عن حضور الحفل لتقوم المحكمة بتحديد جلسة 27/3/ 2020للسير في الاجراءات.