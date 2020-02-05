إرتفاع عدد الإصابة والوفيات إلى 75 شخصا بأبي سعد بسبب حفريات الإسكان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت لجنة عمال حفريات الاسكان بأبو سعد 73 عن ارتفاع حالات الوفيات الى 46 حالة وفاة و29 حالة خطرة، وطالبت بتدخل نائب رئيس المجلس السيادي الفريق ركن محمد حمدان دقلو ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك لانقاذ العمال عقب رفض صندوق الاسكان تنفيذ قرار وزارة الصحة التي وجهت بايقاف المشروع، وناشدت اللجنة منظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري، وأعلنت عن تسلمهم عدداً من المذكرات الى مدير منظمة الصحة العالمية، وتجمع المهنيين السودانيين، بالاضافة الى تجمع المهنيين بصندوق الاسكان والتعمير بولاية الخرطوم ورئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان، وشددت المذكرات على ضرورة الاسراع بتشخيص المرضى بجانب المساعدة المالية وتقديم العون المادي للمرضى، بجانب فحص بقية المرضى، واتهمت اللجنة وزارة الصحة الولائية ادارة الصحة المهنية بالتماطل في تشخيص المرض واعلان تقرير فحص التربة وتمليكه للرأي العام، واتهمت صندوق الاسكان والتعمير بتزوير الحقائق.

وأكد مرافق المرضى يس آدم عبد الله بأن نتيجة الفحص أثبتت وجود معادن سامة داخل أجسام العمال المصابين، واشتكى من عدم توفر المحاليل التي تعطى للمرضى لاظهار نسبة المعدن في الجسم، وانتقد بطء الوزارة في اجراءات فحص المرضى، ووصفها بالضعيفة، وشدد على ضرورة تدخل وزير الصحة. من جهته حذر رئيس عمال الحفريات باسكان أبوسعد كمال عبد الله من تدهور صحة 1500 عامل و تعرض 9 الف أسرة للاصابة بالمرض. وأكد أن عمال حفريات مشروع الاسكان لم يعملوا في مناطق التعدين، واتهم صندوق الاسكان والتعمير بتزوير الحقائق عقب تأكيده للمواطنين الذين حصلوا على منازل بالمشروع ان المصابين كانوا يعملون بالتعدين.