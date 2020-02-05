خبز غريب يثير الهلع وسط سكان الدامر…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار دقيقُ خبزٍ الذعرَ والهلعَ في بعض أحياء مدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل بسبب طعم متغير ورائحة مصاحبة له.

لكن معتمد الدامر المكلف جعفر الجابري أكد لـ(الصيحة) أمس، أن الأمر عادي ولا يدعو للقلق، لأن الدقيق مطحون حديثا ولا توجد به أي رائحة أو طعم يمنع تناوله.

فيما تحفظت لجان المقاومة بالدامر على (350) جوال دقيق، وأكد مدير المواصفات والمقاييس بالولاية أحمد سيد أحمد، أنهم يجرون فحصاً للدقيق وسيتم كشف النتيجة بعد اكتماله.

بدورها، كشفت مدير صحة البيئة بالولاية حفصة محجوب، عن إرسال عينات من الدقيق لفحصها بمعمل (استاك) و(المقاييس)، وقالت إن الدقيق مطابق لكن نتيجة الفحص ستحسم الأمر، وأكدت زيارتهم للمطاحن والتأكد من جودة الدقيق الوارد لمحليات الولاية أمس.