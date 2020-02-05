وقد فعلها البرهان!!.. بقلم أحمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تفاجأ الشارع السوداني باللقاء الذي جرى أمس بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بمدينة عنتبي اليوغندية، بترتيب من الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني. ويبدو أن السيد البرهان لم يفاجئ الشارع السوداني وحده، بل فاجأ حتى وزيرة خارجيته السيدة أسماء محمد عبد الله التي أكدت أنها لم تسمع بهذا اللقاء إلا من وسائل الإعلام، وإذا كانت وزيرة الخارجية تفاجأت بهذا اللقاء الضجة المشبوه، فمن الطبيعي أيضاً أن يتفاجأ بالأمر «حمدوك»، و»فيصل» و»البدوي» وقوى الحرية والتغيير، وأخشى أن يكون الرجل قد فاجأ زملاءه المدنيين في المجلس السيادي أيضاً.. الله يستر!!..

في هذه المساحة لن أخوض اليوم كثيراً في جدلية العلاقة مع إسرائيل والتطبيع، ولن أغوص في تحليل هذا اللقاء الغامض ونتائجه وانعكاساته، لأن ذلك سيكون متاحاً لنا وسوف نسبر غوره بإذن الله..

لكن أول ما لفت انتباهي في هذا اللقاء الذي تحيطه الشكوك من كل جانب ويكتنفه الغموض من كل زاوية، هو ذلك السياج من التكتم الشديد الذي ضرب به اللقاء وإخفائه حتى من وزيرة الخارجية المعنية الأولى بأي شأن خارجي، خاصة وأن اللقاء يتعلق بتطبيع العلاقات بين دولتين بينهما ما صنع الحداد، ولقاء بهذه الخطورة والحساسية، كان ينبغي أن تعرف وزيرة الخارجية ولو القليل من خطوطه العريضة. ولهذا أتوقع أن تقدم استقالتها اليوم كرد فعل طبيعي لذلك.

أمر آخر يلفت انتباه اي مراقب سياسي للوهلة الأولى، وهو أن تحرك البرهان بمفرده وقيامه بهذه الخطوة وبهذه الطريقة التي فاجأ بها مجلس الوزراء، تخلف وراءها الكثير من علامات الاستفهام والشكوك، كما أنها تعكس أن رئيس المجلس السيادي يتصرف كما لو أنه رئيس جمهورية في نظام شمولي يدير ملفاته الخارجية بمفرده وبطريقة ليس فيها اعتبار حتى لوزارة الخارجية صاحبة الشأن، أو ليس هذا ما كان يفعله البشير من وراء وزراء خارجيته حيث كان يقطع العلاقات مع الدول ويغلق السفارات ووزير خارجيته آخر من يعلم، وهنا لنا ألف حق أن نردد مع الثوار:(لم تسقط بعد)..

لاحظوا قرائي الكرام، أنا هنا لم أخض كثيراً في إبداء رأيي حول اللقاء من حيث الرفض والقبول ولا التطبيع مع إسرائيل، بقدر ما أني أشير هنا فقط إلى تصرفات رجل دولة يجب أن تكون خطواته محسوبة بدقة متناهية وموزونة بميزان الذهب خاصة في أمر حساس كهذا يمكن أن يُغرق البلاد في أوحال ليس لها قرار..

على أي حال، هذه الخطوة أومأت بأن مجلس الوزراء المدني بما فيه حمدوك، بدأوا وكأنهم (كومبارس) في أغنية يشدو بها البرهان ويعزف ألحانها المكون العسكري بالمجلس السيادي، وإن دول الإقليم هي التي تشعل الحماس وتلهب المشاعر بـ (الزغاريد) في هذه اللُعبة.. غداً نواصل بإذن الله…

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.