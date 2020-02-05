حرية آه.. تغيير لأ.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
في السلك
] بعد طيران الهلال الاخير.
] ذلك الطيران المميز.
] مميز لانه تم بطائرة عسكرية.
] مباراة كانت من شقين.
] شق مدني وشق عسكري.
] بس كانت رئاسة المدنية اول.
] ثم سرعان ما وضع العسكر يدهم على الملعب. . علي الطلاق تخريج الشرطة ما كان فيهو عساكر بالعدد ده.
] لكن للضرورة احكام.
] ونرفع القبعات للشرطة التي اتت بهذا الكم الهائل.
] في قراءة بديعة لها للاحداث.
] وللحفاظ على السياج.
] باقي ناس روشا ديل عادي بشيلوا السياج ويجروا بيهو.
] لكن.
] المجموعة بتاعت الزناطير في حقيقتها ومن خلال مستوياتها كلها بلاتينيوم.
] فلا المصري ماشي قدام ولا التونسي ماشي قدام.
] والله يجازيك يا سادومبا.
] المهم.
] بعد الطيران الاخير والمثير خرجت علينا الصدى بالبعير وخرج علينا روشا بعدم تعلم الحمير.
] قلت لي يا روشا برغم كترت التكرار ما اتعلم الهلال؟؟
] دي جديدة علينا يا روشا.
] نحن كنا قايلين كترة التكرار بتعلم الهلال.
] لكن نقول شنو عاد.
] هلالكم وبتعرفوهو اكتر مننا كان بتعلم بكترة التكرار ولا ما بتعلم.
] لكن يا روشا واصلوا محاولاتكم لنيل ود الاميرة السمراء.
] وعيش يا هلال لمن تقوم اقصد تنال الاميرة.
] ايها الناس.
] الزعيم سيد البلد وكبيرها وعمدة انديتها والمميز والمتميز والوحيد المتفرد الذي سجل اسمه على لوح الشرف الافريقي من دون عموم اندية السودان.
] وهذه الحقيقة لا ينكرها راعي الضأن في الخلا ولا ابلد حمار من الحمير العادية والوحشية.
] اليوم نبدأ خطوات البطولة من كادوقلي الجميلة.
] نتمناها بقدر جودة التسجيلات وبقدر تمام الاعداد.
] نتمناها مريخية حمراء تفتح النفس.
] ايها الناس.
] ناس مجلس المريخ.
] عيب والله ان ينسحب فريق السلة مرتين بسبب المال.
] التالتة بتودي التوج وتشطب من سجلات اتحاد السلة.
] ومنصرفات زي دي ما دايرة سوداكال.
] همتكم معانا شوية.
] المهم.
] كان شعارنا ومازال حرية سلام وعدالة.
] واوكلنا امرنا من بعد الله للحرية والتغيير.
] وجدنا الحرية ولم نلمس تغييراً.
] فكانت الحرية لدرجة الفوضى.
] كل زول حر في السعر الببيع بيهو.
] في تعريفة المواصلات البرحل بيها.
] حر حتى في مضايقتو للآخرين.
] حر في سواقتو.
] يدخل ليك ركشتو جوه سروالك.
] ويوقف ليك عربيتو في نص رأسك.
] بكل حرية.
] وبكل حرية.
] كل زول يقول الدايرو.
] كل زول يعمل الدايرو.
] المهم اننا وجدنا الحرية.
] اما التغيير فلم نجده.
] يا ها في المحليات نفس الحركات والاشكال والافعال وعدم الانفعال.
] يا ها الشوارع وسخانة.
] يا ها القيادات ايتها تسيطر على الموقف.
] يا هو الشو.
] ويا هو الهلال في صفرو.
] يا ها الاسعار الفاحشة.
] ويا ها صفوف العيش والجاز والبنزين.
] ويا ها معاناة المواطن.
] ما في جديد. ما في تغيير.
] ايها الناس.
] يا ناس الحرية والتغيير.
] قلتوا لينا حرية وتغيير.
] الحرية لقيناها الا التغيير لأ.
] وحتى الحرية اللقيناها ما ياها الحرية الاتمنيناها.
] لانو الحرية الاتمنيناها لا تعني الفوضى.
] والتغيير لأ.
] ما لقيناهو.
] فيا حرية وتغيير زي ما قلتوا لينا.
] يا حرية وتغيير زي ما قلتوا لينا.
] خلاف كده.
] الله لا جاب خلاف كده.
] ايها الناس.
] ان تنصروا الله ينصركم.
] أها.
] نجي لي شمارات والي الخرتوم
] والينا.
] يا ها.
] حرية تغيير انتوا تقولوا لينا.
] تغيير ما تدينا.
] او شيك او كاش او دين ما يكفينا.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال: حرية آه.. تغيير لأ.
وإلى لقاء.
سلك
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