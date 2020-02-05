السلام المستحيل بين حميدتي والحلو وعقار!.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] قبل أيام كتبت مقالا ًبعنوان: (هل آن الأوان لأنعي لكم السودان)؟! بدأته بالتذكير بجلالات قوات عبد العزيز الحلو (جلابة يرجفوا .. جيش شعبي جايين خرطوم جوه).. تلك العبارات العنصرية التي أخذوا يصرخون بها ويرددونها وهم مزهوون بانتصارات باهرة جاءتهم تجرجر أذيالها بدون أن يوجفوا عليها خيلاً ولا ركاباً، خاصة بعد زيارة حمدوك لعاصمة أرضهم التي وصفوها بـ (المحررة) والتي تعامل معها رئيس وزراء السودان كما يتعامل الضيف الزائر مع دولة أجنبية، فقد زارهم بدون أن يصحب معه واليه لجنوب كردفان غير المعترف به من قبل الحلو!

] الصورة التي عبرت عن الاحتفال المنقول عبر تلفزيون الشيوعي رشيد سعيد، والذي أقامه الشيوعي الآخر الحلو في حضور حمدوك، كانت تنضح بالاستفزاز، فلا علم للسودان مجاور لعلم دولة الحلو، وبالرغم من عبارة (علمانية) التي كتبت بخط ضخم وعرضت بجانب المنصة الرئيسة، وبالرغم من أن العلمانية ظلت الشغل الشاغل للحلو خلال الفترة الماضية، حيث ظل يقايض التخلي عن تقرير المصير بإقرارها وفرضها على الدولة السودانية، فقد بدت صورة (صليب) كبير وضع إلى جانب المنصة!

] تلك هي العلمانية التي قالوا انها تعني وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الاديان حتى ولو كان الاسلام يشكل 98% من عقيدة اهل السودان!

] طيب، لماذا يا الحلو تضع الصليب الى جانب المنصة الرئيسة بدون ان تضع عبارة (الله أكبر) او غيرها لتعبر عن الاسلام الذي تبغضه حتى لو كان والدك المغلوب على امره قد سماك باسم (عبد العزيز)؟! إنه العقوق الذي يجيده كل من انتمى للشيوعية.. عقوق لكل شيء عزيز وجميل، سواء كان ديناً او وطناً او والدين مرغ ابنهما انفهما في التراب!

] لا اريد ان استرسل واستفيض في الحديث عن ترحيب صديق يوسف كبير الشيوعيين بطرح الحلو للعلمانية او كلام الشيوعي محمد يوسف احمد المصطفى الذي تحول فجأة من منصة تجمع المهنيين الشيوعي الى منصة الحركة الشعبية قطاع الشمال مفاوضاً الى جانب الحلو!

انتقل مباشرة إلى موضوع آخر راجياً الا تنفقع مرارتكم قرائي الكرام كما يحدث لي من حين لآخر، لأحدثكم عن مفاوضات السلام التي شهدنا اخيراً آخر مضحكاتها المبكيات!

] وقع حميدتي على اتفاق اطاري مع حركة مالك عقار وعرمان ستتلوه مفاوضات حول التفاصيل، ومعلوم ان الشيطان لا يكمن الا في التفاصيل.

] اقول ان توقيع حميدتي مع عقار او توقيع كباشي مع ما سمى قطاع الشمال (اخير عدمو)! بالله عليكم هل يملك عقار أية سلطة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق لتنفيذ اي اتفاق مع الحكومة؟!

] عقار أيها الناس عمدة بلا أطيان، فهو بلا جيش ولا ارض بعد ان قام الحلو بطرده ورفيقه عرمان من جبال النوبة، وبالتالي فإن اي اتفاق لا يجيزه الحلو لا معنى له، ولكن ماذا نفعل مع حكومة (رايح ليها الدرب) خاصة بعد ان اعلن الحلو ان ذلك الاتفاق لا يعنيه؟!

] الغريب ان قحت، بما فيها زعيمها الشيوعي، احتجت ورفضت الاتفاقيات التي وقعها حميدتي وكباشي، بحجة ان الحكومة هي المعنية بالسلام!!

] من غرائب حكام الخليج 365 انهم يتفاوضون مع كل من هب ودب، الأمر الذي جعل كل باحث عن سلطة او ثروة يستغل تلك الفوضى ليطرح لنفسه منبراً او مساراً للتفاوض، ولذلك فرض محمد سيد احمد (الجاكومي) نفسه ــ بدون تفويض ــ معبراً عن الشمال الذي لم يتمرد منذ خلق الله سيدنا آدم، كما (نط) التوم هجو مانحاً نفسه تفويضاً لمسار جديد سماه (مسار الوسط) وكأن وجوده القديم في قيادة الجبهة الثورية لم يكفه! اما الشرق فإنه، رغم ان له اتفاقاً قديماً، فقد برز متطلعون جدد نطقوا باسمه ليقطفوا ثمار رضوخ الدولة امام كل من رفع عقيرته مطالباً ببعض المكاسب حتى لو لم يملك تفويضاً لذلك!

] فوضى ضاربة الأطناب جعلتني افكر في انشاء مسار يعبر عن أهلي (المهمشين) في قرية الهوبجي بمحلية المتمة!

] المدهش ان كل من يفتح مساراً جديداً يجد اعترافاً من حكام الغفلة الحاليين برؤوسهم المتعددة التي لا يدري احد حدود سلطاتها (مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقحت ومفوضية السلام التي ــ ريست وتيست ــ بالرغم من سلطاتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية)!

] لم أدهش البتة للتصريحات المتشائمة لإبراهيم الشيخ الذي رجع من جوبا مغاضباً، كما لم أدهش لانقضاء فترة الأشهر الستة المحددة في الوثيقة لانجاز السلام الذي بات اشبه بالمستحيل في ظل اختلاط الحابل بالنابل الذي نشهده اليوم!

] أود أن أناصح حميدتي لوجه الله، بالرغم من جفوة سادت علاقتنا بعد خطابه (غير الموفق) في جوبا حول ما سماه تمرد هيئة العمليات، لأقول له الآتي:

] لن يتحقق سلام بهذه الطريقة حتى ولو في عشر سنوات، ولا يحق لأية جهة أن تفتح مساراً جديداً، وينبغي أن يقتصر التفاوض على الحركات القديمة واعني بها تلك المنضوية تحت الجبهة الثورية بالإضافة الى الحلو وعبد الواحد، وحتى مع هذه ينبغي أن يبدأ التفاوض من حيث انتهى مع النظام السابق بلا اعلاء للسقوفات المطلبية.

] ثانياً: اعلم علم اليقين صعوبة الرجوع عن التزاماتكم التي منحتموها بالمجان للفصائل المتمردة التي سميتموها (زوراً) حركات الكفاح المسلح، وذلك ما يدعو الى الاحباط، ويجعلني اتشاءم لاقول إنه لا امل في سلام وشيك بدون فعل كبير يغير الاوضاع الحالية بعيداً عن التدخلات الاجنبية ــ خاصة من الدولة العربية (الشيطانية) التي ما دخلت بلداً الا اشعلت فيه الحرائق! ــ فعل يصحح الأخطاء الكارثية التي ترتبت على منح قحت دون غيرها سلطة لا تستحقها، مما أفرز انقساماً خطيراً في المجتمع واحتقاناً كبيراً أخشى أن يورث بلادنا الاحتراب والخراب.