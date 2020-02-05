والحديث مع هالة.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

– أستاذة هالة أم أحمد.. أمريكا

– الأمر الآن يتجاوز تدمير الحكومات (إسلامية أو شيوعية) إلى تدمير السودان

– وليس خطابة.. فالأمر هو

– اجتماع الدولة مع جهات الدقيق الإثنين الماضي كان اجتماعاً يحذر من (كارثة) سوف تقع

– واجتماع الإثنين أمس صباحاً كان اجتماعاً يحذر من أن .. الكارثة تبدأ

– واجتماع الإثنين أمس مساءً كان اجتماعاً يقول إن

: الكارثة الآن علاجها مستحيل

– والأسبوع القادم.. لا خبز

– وكلمة مستحيل تفسيرها هو

– الحكومة السابقة كانت تدعم جوال الدقيق بـ (640) جنيهاً

– والجوالات هي مائة ألف جوال كل صباح

– مما يعني أن الدعم الشهري للدقيق.. مليارات

– حتى 31/12/2018م كان الدعم من الدولة للجوال يبلغ (680) جنيهاً للجوال

– وهذا يمضي حتى يناير 2019

– والأسبوع الماضي الدولة تعجز

– الآن الجوال يصبح سعره (400)

– والقصة هي

– المطاحن كانت تتحمل ثمانين جنيهاً وتعيد للمالية (470) جنيهاً

– وفترة..

– ثم المطاحن تتحمل (250) جنيهاً وتسدد للمالية (300)

– ثم…..

– أول الأسبوع هذا المطاحن ما تسدده للمالية هو (150) جنيهاً فقط

– والدعم المطلوب من الدولة للدقيق يصبح هو (خمسة عشر مليار جنيه) يومياً

– ويومياً تعني المليارات هذه مضروبة في ثلاثين

– ثم مضروبة في أيام العام الثلاثمائة والستين

– والدولة أنفاسها تنقطع

– وانقطاع النفس يجعل مطحنة شهيرة توقف التسليم منذ ثلاثة أيام

– ومطاحن تجد أن الدولة حين (استدانت) من المطاحن عجزت عن تسديد الدين.. والمطاحن توقفت عن التعامل

– والأمر يذهب إلى القمح.. والدولة تعرض (273) جنيهاً لطن القمح (والسعر الحقيقي هو (280)

– والمطاحن تصاب بالذعر.. والقمح يختفي

– والدولة تجد أن القمح يرقد على بعد خمسين متراً داخل مياه بورتسودان.. لكن الوصول إليه يحتاج إلى مجاديف لا توجد في بنك السودان

– والسفن.. بعد اليأس من استلام الثمن تتحرك الآن بعيداً

– و..

– العلاج عند الدولة الآن هو

: بعضهم يصرخ

.. اعطوني مائة مخبز في الخرطوم

قالوا: حتى تخبز.. شنو؟؟

– بعضهم يصرخ

.. رقابة

قالوا: تراقب شنو؟

– بعضهم يصرخ

: صفوف البنزين الآن.. عودة مصنوعة

قالوا: (صفوف) تعني أن هناك (أمل)..

ونتمنى صفوفاً في العيش

– قالوا: مطاحن يتوقف عنها التيار الكهربائي مساء ونهار أمس

قالوا: لم تخسر.. فلو كان التيار هناك لم يتبدل شيء لأنه لا عمل

– أستاذة هالة.. الأزمة في السودان الآن تتجاوز المعضلة الصعبة.. إلى المعضلة التي يستحيل حلها

– وإلى أنه لا حكومة اليوم ولا غيرها يستطيع إنقاذ الخراب

أستاذة هالة.. أخت الشهيد عاطف: الحالة/ التي تسألين عنها/ هي هذه

– ومارس القادم هو ذكرى استشهاد شقيقك عاطف

دكتور عاطف الذي يترك مليارات أبيه ويحمل البندقية

– ويسرنا يا أستاذة أن إسحق فضل الله وفي زاوية من معسكر خالد بن الوليد كان يقوم بتعليم عاطف وأمين حسن عمر.. الدرس الأول في التعامل مع السلاح