الاهلي سحب الشكوى من خياله .. ومباراة اسرائيل المرتقبة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لا أعلمُ الغيب .. لكن شعرتُ ان هناك دوافع خلف البيان الذي أصدره نادي الاهلي المصري .. بسحب شكواه ضد أحداث مباراة الهلال للعلاقات القوية التي تجمع البلدين السودان ومصر.

• بيان النادي المصري كان مؤثراً للغاية .. وكاد ان يتسبب في إنهمار دموع الرياضيين في السودان.

• وإنكشف المستور .. عقب توضيح الاتحاد السوداني لكرة القدم .. أن (الكاف) افاده بمعاقبة الهلال .. للشكوى التي تقدم بها الاهلي المصري.

• (أكيد الشكوى دي سحبوها من خيالهم).

• هل كان الاهلي سوف يسحب شكواه أيضا حسب البيان الفالصو .. اذا خسر امام الهلال وودع البطولة الافريقية.

• أنا أجاوب ليكم طوالي .. طبعا مستحيل يسحب شكواه .. (الأصلاً ما سحبها) حتي عقب تأهله.

• (اذا لعب لاعبي الهلال تلك المباراة بحماس المشجعين الذين تسلقوا السور أثناء المباراة بسبب سوء مستوى الحكم رضوان .. لن يجد الاهلي حلاً سوى اللجوء لمجلس الأمن للقسوة التي وجدها من الهلال).

• لن ينفع البكاء على اللبن المسكوب .. والمهم في الأمر كشف البيان الفالصو الذي اصدره الاهلي.

• دي صفحة وإنطوت .. ويجب التفكير في القادم .. ونأمل ان يكون أجمل.

• سمعنا بإجتماع البرهان مع الرئيس الاسرائيلي نتنياهو في أوغندا .. وجرت مباحثات للتطبيع بين الطرفين.

• (في ناس طلعت مؤيدة للخطوة دي .. وناس تانيه عارضت بشدة).

• (وما يهمنا نحن ناس الرياضة ديل .. يعني بإمكاننا مواجهة الاسرائليين في الرياضة .. بعد ان كان في السابق .. (الواحد كان حلم في النوم بعلم اسرائيل ساي كأنما ارتكب إثم كبير).

• ما نستبعد في القريب العاجل نسمع خبر يقول .. صقور الجديان تتأهب لمنازلة منتخب اسرائيل.

• لكن ح نواجه اسرائيل وين .. في الخرطوم ولا تل أبيب.

((صمت اخير))

• الروح تروح ما مشكلة

• تزيد جروحى على جروح ما مشكلة

• ينسى الفراش عطر الربيع ما مشكلة

• يبقى السحاب من غير مطر ما مشكلة

• يرمونى فى نص البحر يجيبوا لى الناس خبر ما مشكلة

• الدنيا تبقى بدون ونيس ما مشكلة

• تبقى الليالى بدون جليس ما مشكلة.

• لو تنسى ليلى حبيبها قيس

• لو تنسى العروس اسم العريس ما مشكلة

• المشكلة في (التطبيع دا).