سلة المريخ مهددة بالهبوط.. بقلم رفيدة محمد احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تتواصل فعاليات دوري الاولي لكرة السلة بملعب السلة بمجمع طلعت فريد بالخرطوم ومن خلال المباريات التي اقيمت في دوري الاولي للسلة لاحظنا تدهور وتراجع فريق المريخ في الدورة الثانية للدوري علما بانه انسحب للمرة الثانية في اللقاء المحدد له امام مكتبة امدرمان متصدر الدوري وقبله انسحب امام الالماني واعتبر الفريق مهزوما 20/صفر وهذا بدوره ساهم في تراجع الفريق ليحتل المركز الخامس علما بان الدوري يتصدره حتي الان فريق المكتبة امدرمان يليه الهلال والالماني ثم القبطي والمريخ خامسا وبعده في الترتيب تاتي الموردة واليوناني والجيش

وبالرجوع لانسحاب المربخ نجد ان لاعبي الفريق يعانون كثيرا للوصول للملعب بدون حتي (حق ترحيل) ولاحتي نثريات الفوز التي سبق وان وعدوهم باستلامها اكثر من مرة وتكرر هذا المشهد كثيرا وظل لاعبي الفريق يواصلون نشاطهم لحبهم للشعار وللمريخ الذي يعشقونه. في الوقت الذي خذلهم اداري النادي بعدم منحهم المستحقات بمافيها التسجيلات وتكرر هذا الامر بصورة راتبة

وعدم التزام ادارات الأندية تجاه فرقها يرجع لسوء الادارة التي يصب جل اهتمامهم بكرة القدم باعتبار أنها إدارات أندية كرة قدم فقط مع تجاهل تام لبقية المناشط الموجودة داخل النادي

قد يكون القانون هو الذي فرض تواجد المناشط داخل هذه الاندية حتي يكون نادي شامل تسمية فقط علي ان يكون الاهتمام بكرة القدم مع تجاهل المناشط الاخري

بعد الانسحاب في المباراة الاولي للمريخ امام الالماني تفاجئنا بخطاب ممهور

بتوقيع اداري فريق السلة بالمريخ امير ساتي اكد فيه ايقاف كابتن الفريق مجتبي الفاتح لمدة عامين

هكذا يتعامل معظم الادارين بالاندية والاتحادات اذا اللاعب طالب بحقوقه بجرة قلم يتم ايقافه عن ممارسة النشاط

لاادري لماذا تتعامل الادارات بهذا الاسلوب رغم ان المطالبة بالمستحقات المالية حق مشروع وبدل الايقاف والعقوبات كان علي الادارة توفير حوافز التسجيل ونثريات المباريات والتمارين

خاصة وان اللاعب تحدث بلسان اللاعبين بصفته كابتن الفريق ولا يمثل نفسه

واذا الادارة فشلت في ذلك عليها مخاطبة الاتحاد المعني بشطب الفريق وتسريح اللاعبين

ونقول بكل صراحة تجاهل المجلس لسلة المريخ قد يتسبب لهبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية لكرة السلة وهذا لم يحدث من قبل للمريخ والتاريخ لايرحم

حاليا المريخ لديه فرصة واحدة فقط يوم الجمعة المقبل في لقاءه امام اليوناني اذا حضر اللاعبين وشاركوا يحافظ الفريق علي تواجده في دوري الاولي لكرة السلة بجانب الفرق الكبار واذا واصل الفريق الانسحاب نجد ان القانون له راي حيث ترك امر تصنيف الفرق للقواعد العامة ولائحة المنافسه المعنية لاتحاد السلة فإن اللائحه تقول يهبط الفريق للدرجه الادنى اذا تغيب او انسحب من ثلاثه مباريات في الموسم اما اذا كان في الدرجه الاخيره يجمد نشاطه ويسرح لاعبيه المسجلين

وكما ذكرت المريخ انسحب من مباراتين وتبقت له مباراة واحدة والا سيكون مصيره الهبوط للثانية

مرصد اخير

ادارة نادي المريخ فشلت في كثير من المهام بمافيها قضايا كرة القدم فكانت روابط وقروبات المريخ هي المنقذ وقامت بحل كثير من الاشكاليات حتي لايتضرر الفريق الاول وكل ذلك وادارة الفريق الحالية تتفرج فهل من مجيب لانقاذ سلة المريخ من الهبوط !