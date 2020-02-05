تعرّف على موعد بث قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الخليج 365 : تقام اليوم الأربعاء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في أحد الفنادق الشهيرة، ويشارك في دوري أبطال أفريقيا قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ومن المنتظر أن تقام قرعة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءً وينتظر النادي الأهلي مواجهة فريق من صن داونز ومازيمبي والترجي التونسي، بينما ينتظر نادي الزمالك أحد الثلاثي النجم الساحلي وصن داونز والترجي التونسي. بينما على الجانب الآخر تقام قرعة الكونفدرالية الإفريقية بين 8 أندية وهم بيراميدز والمصرى وحوريا الغينى والنصر الليبى ونهضة بركان المغربى وزانكو الزامبى وحسنية أغادير المغربى وأنيمبا النيجيرى. المادة السابقة بالمختصر المفيد.. ده مريخ جديد..!!.. بقلم محمد كامل سعيد المقالة القادمة سلة المريخ مهددة بالهبوط.. بقلم رفيدة محمد احمد

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