بالمختصر المفيد.. ده مريخ جديد..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* حقق المريخ فوزاً مهماً عصر أمس الثلاثاء على مضيفه هلال الجبال بملعب ستاد مورتا بثلاثية مقابل هدف، وعاد الى العاصمة بأول ثلاث نقاط في النصف الثاني لبطولة الدوري الممتاز والتي نتوقع ان تأتي شرسة وقوية، على عكس النصف الاول، خاصة وان الفرق تعلم تماماً بعدم وجود اي فرصة آخرى للتعويض..

* كنت حريصاً على متابعة مباراة أمس (وانا في المكتب) حتى اتأكد من حقيقة العمل الكبير الذي قام به الجهاز الفني القدير بقيادة النجم المقاتل جمال ابو عنجة ورفاقه الميامين في الكابينة ومن خلفهم المجلس الشرعي.. وحقيقة وبعد مرور دقائق للبداية انكشفت كل افتراءات وكذب وادعاء التجار الذين عزفوا على وتر بائس وحزين..

* اي نعم لقد تأكدنا ولله الحمد ان المريخ تعاقد مع نجوم كبار يملكون الموهبة والمقدرة على تمثيل الاحمر والدفاع عن ألوانه في السنوات المقبلة بكل تجرد وشجاعة وبمعزل عن اي تكتلات او مؤامرات وغير ذلك من العقبات التي كانت تظهر الى العيان بعد ان تتم صناعتها بعناية فائقة من قادة التآمر..!!

* مريخ ما شاء الله عليه دفاع فدائي مزج ما بين الخبرة المتمثلة في صلاح نمر والشباب من الوافدين الجدد كومر في قلب الدفاع بجوار صلاح، وكلاتكيلا في خانة الباك الايمن وطبنجة في الرواق الايسر.. سرعة وقوة وحيوية واتقان ورغبة في التجديد والابتكار..

* في خط الوسط، وبجانب ضياء الدين الفدائي لعب الفنان السماني الصاوي والعازف احمد التش وحمزة داؤود.. فكان افضل رباعي ظهر بينهم الانسجام والتعاون وبصورة يمكن ان نصفها بالمبشرة هذا اذا نظرنا الى انها المباراة الرسمية الاولى بعد اكتمال عمليات الاحلال والابدال في فترة التنقلات الاخيرة..

* اما الهجوم الذي وصفه التجار وفرقة الكورال بانه سيكون نقطة الضعف الأولى في الفريق خلال النصف الثاني للموسم فان رمضان عجب القائد والى جواره الصاعد الفنان ابو القاسم قد بعثا برسائل عديدة الى كل دفاعات اندية الدرجة الممتازة مفادها (عليكم الاستعداد للتفتيش بالطريقة الصاح)..!!

* كارتكيلا، وطبنجة.. عبارة عن رهوانات على الاجناب، سرعة ورشاقة ودقة نعتقد ان درجاتها ستتضاعف مع المباريات الرسمية واستمرار المسابقة للامام، اما تراجع نسب الانسجام في بقية الخطوط الوسط والهجوم بالامكان ان تصل للمثالية مع الوقت..

* حتى الهدف الوحيد الذي ولج مرمى الحارس منجد النيل جاء من ضربة جزاء بعد ما لامست الكرة يد احد المدافعين في دربكة عادية داخل منطقة الجزاء.. ما معناه ان الدفاع المريخي ومع استمرار الدوري سيزداد تماسكاً وقوة ومنعة وانسجام..

* اما البدلاء الذين استعان بهم ابو عنجة بالشوط الثاني أمس من الصغار سواء كلاسيك او رفيقيه الآخرين فقد اكدوا ان مستقبل المريخ ـ الذي كاد يموت بفعل الاهمال واللهث المتواصل خلف مشاطيب الهلال ـ صار اليوم غير، وفي قمة الجاهزية لحمل الراية..

* رمضان عجب مارس الانانية في هجمة منظمة وبدلاً من ان يمررها الى الصاعد ابو القاسم قرر التسديد فمرت كرته فوق العارضة.. مع الاشارة هنا الى حقيقة ان الشباب الصاعد يحتاج لمساعدة كبار اللاعبين خاصة رمضان ونمر والتش لتثبيت الاقدام..

* عاد المريخ بأول ثلاث نقاط من خارج العاصمة رغم ما قيل عن تعرض اللاعبين للارهاق من السفر الطويل بالباص، وينتظر ان تصل بعثته الخرطوم اليوم ليبدأ فوراً الاعداد للقاء الاسبوع الثاني بشندي امام الاهلي والمقرر مساء الاحد المقبل باذن الله..

* بالمختصر المفيد.. ده مريخ جديد.. غابت عنه رؤية الكيزان واسلوبهم وسياستهم بمجرد تولى الكوتش ابو عجنة الاشراف على التسجيلات والشطب فتأكدنا ان كل من تم الاستغناء عنه لم يكن جديراً بارتداء الشعار خاصة بعد ظهور الاحمر بشكله الجديد وروحه القديمة التي ذكرتنا ايام الزمن الجميل واجبرتنا على التفكير في استعادة الأمجاد.

* تخريمة أولى: عاد المريخ للدوري الممتاز وحقق الفوز على مضيفه هلال الجبال باستاد كادوقلي بثلاثية وبلا شك فان العرض القوي الذي قدمه رفاق رمضان عجب ومضاعفتهم الجهود داخل الملعب هو الذي مهد لهم سكة العودة بأول نقاط من خارج العاصمة فعززوا الصدارة واعلنوا الرغبة بصورة عملية في الاحتفاظ بلقب الممتاز للعام الثاني على التوالي.. فعلوها الأشاوس وردوا عملياً على التجار والمشككين وبقية فرقة الكورال..!!

* تخريمة ثانية: عدنا الى البؤس من خلال متابعتنا لمباريات الدوري عبر قناة (المتاعب) التي تصدر الينا احساساَ دائماً بانها لا ولن تستفيد مهما توقفت المسابقة او تابعنا احدث وسائل النقل المباشر على الهواء في بقية القنوات بالدول العربية من حولنا.. القناة اياها اصرت على كتابة زمن اللقاء بالخطاء أعلى الشاشة، وغابت كالعادة الصورة لدقائق اثناء المقابلة دون اي اعتذار للمشاهد، ولم نتفاجأ باعلان الاستديو التحليلي عدم امكانية اعادة الأهداف بسبب عطل فني.. (أوووووف)..!!

* تخريمة ثالثة: وتاني بنعيد: مرت الايام، كالخيال احلام ولا نزال ننتظر نتيجة شكوى لوزان التي أوهم البعض عشاق الكيان بانها (مربوحة) ولعل ما حدث من فشل متراكم في القضايا التي افتعلها المرضى بالسنوات الماضية سيكون هو السند الاول والاخير للبسطاء لتقبل واقع تبدد الحلم الوهمي.

* حاجة أخيرة: لا ادري كيف يمكن ان تعود الشركة الراعية الى الممتاز مرة أخرى في ظل هذه الحالة البائسة والحزينة والمؤلمة..؟!!