الغرف التجارية : سياسات صادر الذهب ستحدث نقلة فى عائداتة

الخليج 365 :

أكد الاستاذ هيثم عبد الرحيم تبيدي الامين المالي باتحاد الغرف التجارية وممثل تجار الذهب والصاغة بلجنة مراجعة سياسات صادر الذهب مقدرة القطاع الخاص لزيادة صادرات وعائدات الذهب، مثمنا السياسات والضوابط الجديدة لشراء وتصدير الذهب التي ادت الى فك احتكارية صادر الذهب بخروج بنك السودان والشركات الحكومية من عمليات الصادر التي امتدت منذ منذ العام 2011 واتاحة الفرصة كاملة للقطاع الخاص.

واشار تبيدي فى تصريح لـ “سونا” الى التوافق التام الذي تم بين الجهات ذات الصلة لاعتماد السياسات والاشتراطات الجديدة لصادر الذهب، واصفا اياها بانها جاءت متكاملة ومرضية للتجار والصاغة وتسهم في تطوير وتسهيل عمليات صادر الذهب بواسطة شركات القطاع الخاص، منوها الى أن تطبيق السياسة الجديدة لصادر الذهب سوف تسهم وبصورة مباشرة وايجابية على الارتفاع المتواصل لسعر الدولار.

واشار تبيدي الى أن خطوة عودة القطاع الخاص للعمل فى صادر الذهب عقب (9) سنوات من الاحتكار لجهات غير القطاع الخاص وفقا لسياسات جديدة جاءت عقب عمل متكامل بمشاورات ومتابعة واهتمام من الغرف التجارية وتجمع اصحاب العمل وتجار الذهب والصاغة، مشيدا بجهودهم وحرصهم على مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني، معربا عن امله أن يشهد قطاع صادر الذهب نقلة نوعية فى عائداته لدعم موازنة الدولة.