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الخليج 365 :
قال دكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم أفادهم رسمياً يوم الاثنين 3 فبراير بشكوى رسمية تقدم بها الأهلي يوم 2 فبراير عقب مواجهتهالهلال في الأول من فبراير الحالي بالعام، وأورد كل النقاط التي أفاد بها الاهلي في شكواه مرفقاً صور الفيديو، والصور الفوتوغرافية، وحتىالمقصوصات الإعلامية والسوشيال ميديا، وطالب بنقاط المباراة كاملة، وأردف الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أنهم يوم الثلاثاء 4 فبراير2020م، تسلموا قرار الكاف بشأن العقوبات، ونفى ان تكون هناك أي إشارة لسحب شكوى أو خلافه.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يكذّب الأهلي المصري ويؤكد انه قدم شكوى ضد الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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