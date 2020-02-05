تعرّف على تفاصيل جديدة بخصوص هجرة لاعب الهلال الي أوربا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رتب متوسط ميدان فريق الهلال نصر الدين الشغيل كافة شهاداته الأكاديمية واوراقة الثبوتية التي ينوي تقديمها للسفارة الإسبانية في الخرطوم،وقالت مصادر خاصه ان الشغيل ارفق مستند كورس رياضي في اسبانيا يختص باللاعبين الذين اوشكوا على اعتزال كرة القدم ورغم نفى عدد من الصحف للخبر الا ان مصادر أكدت متابعتها،الخطوة وان الشغيل لاعب الهلال لديه موعد في السفارة الأوربية من أجل الحصول على الفيزا.

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