شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علق رئيس الهلال (أشرف الكاردينال) علي المطالبات برحيله من رئاسة النادي قائلا انه لن يرحل الا عبر الانتخابات موضحا ان اي هلالابي عايز يستلم النادي يجب عليه أن ينتظر الانتخابات،وأشار الكاردينال ان ما يشاع في الأجهزة الإعلامية أمر ليس مجد وطالب مجموعه الأولتراس يالتشجيع فقط وقال موجها حديثه إليهم (انتو ما بتحكموا الهلال) وأضاف انا الرئيس الشرعي مافي قوة فس الأرض بتشيلني ومضي،الكاردينال قائلا (إن قبل كده كلمتكم انا ح اقعد ٢٥ سنه وما بنقبل بالفوضي وبنحسم اي تجمع فورا).

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كانت هذه تفاصيل خبر الكاردينال يهاجم (الأولتراس) بعنف ويقول (أنا قبل كده قلت ح اقعد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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