تعرّف أسعار على مواد البناء والكهرباء اليوم الاربعاء في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اسعار طن الحديد في السودان الخرطوم و الاسمنت والرخام والسيراميك ومواد البناء كاملة اسعار الحديد

#سيخ_الاسعد -٤لينية 66،000 ج -٥ لينية 66,000 ج -٣ لينية 69،000 ج -٨ ملي شرشر 70،000 ج #سيخ_ابانوب -٤ لينية 65،000 ج -٥ لينية 65،000 ج سيخ_اوميقيا -٤ لينية 63،000 ج -٥ لينية 63،000 ج -٣ لينية 64،000 ج #سيخ_القاسم -4لينه 62,000ج -5لينه 62,000ج #سيخ_جياد -4لينه 65,000ج -5لينه 65,000ج #سيخ_فرونايل -4لينه 62,000ج -5لينه 62,000ج #سيخ_الامجد -4لينه 62,000ج -5لينه 62,000ج -5لينه 63,000ج #اسعار_الاسمنت #أسمنت_صخر 11.000ج #أسمنت_عطبرة 10.800ج #سلك_الرباط_2000ج أسعار الخرسانة والرملة -قلاب الخرسانة السمسمية 6 متر = 6000 ج -قلاب الخرسانة مخلوطة 6 متر = 6.500 ج -قلاب الخرسانة 20 ملي 6 متر = 6000 ج -قلاب الرملة الكنجر 6 متر = 6000 ج -قلاب الرملة الحمراء 6 متر = 5000 ج -قلاب حجر أمدرمان 6 متر = 6.500 ج -قلاب ردمية 6 متر = 3.500 ج -قلاب الخرسانة السمسمية 18 متر = 10.000 ج Advertisements -ﻗﻼﺏ ﺍﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ مخلوطة 18 ﻣﺘﺮ = 13.000 ج -قلاب الخرسانة 20 ملي 18 متر = 15.000 ج -ﻗﻼﺏ اﻟﺮﻣﻠﺔ الكنجر 18 ﻣﺘﺮ = 11.000 ج -قلاب الرملة الحمراء 18 متر = 6500 ج -قلاب حجر أمدرمان 18 متر = 13.000 ج -قلاب ردمية 18 متر = 5000 ج اسعار المواسير والزنك -ماسورة4*8 واحد ملي 970ج -ماسورة3*6 واحد ملي 750ج -ماسورة 2.5*5 واحد ملي660ج -ماسورة. 1.5 واحد ملي 950ج -ماسورة 1.25 واحد ملي 900ج -ماسورة 4*8 في 9. السعر 880ج -ماسورة 3*6 في 9. السعر 690ج -ماسورة 2.5*5 في 9.السعر 598ج -ماسورة 2*4 في 9. السعر 495ج -ماسورة 1.5*3 في 9. السعر 390ج #زنك_أمريكي -زنك 6متر بوين 22.اللوح 1450ج -زنك 6 متر بوين 28. اللوح 2100ج -زنك 6متر بوين 35.اللوح 2800ج -زنك 6متر بوين 50. اللوح 3650ج -زنك مرسيليا بوين 24. اللوح 2350ج #زنك_بلدي أبو حصان -زنك بوين 20. القدم 48ج -زنك بوين 28. القدم 62ج -زنك بوين 30. القدم 67ج -زنك بوين 33. القدم 74ج -زنك بوين 35. القدم 77ج صاج سادة -صاج 1*2 واحد ملي 2100ج -صاج 4*8 واحد ملي 2750ج صاج بقلاوة صاج 1*2 واحد ملي 1850ج صاج4*8 واحد ملي 2700ج -صاج 1*2 في 1.4ملي 2150ج -صاج 4*8 في 1.4ملي 3000ج اكسبندة فرش 4كيلو 450ج

فرش 5.5كيلو 610ج

ديكور 430ج

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