القبض على لصوص تخصصوا في سرقة نزلاء الفنادق بسواكن

تمكنت شرطة محلية سواكن ممثلة في فريق من مباحث شرطة المحلية من القبض على اربعة متهمين بعد اربع ساعات من ارتكابهم لجريمة سرقة نزلاء الفنادق العائدين من الاغتراب، حيث قاموا بسرقة عدد من الشاشات والهواتف المحمولة. ويأتي ذلك مواصلة لجهودها في مكافحة الجريمة واكتشافما يقع منها.

وأفادت متابعات الشرطة ان بلاغاً دون من عدد من المواطنين نزلاء الفنادق العائدين من الاغتراب بسرقة متعلقاتهم الشخصية عبارة عن شاشات وهواتف ومبالغ نقدية.

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حيث وجه مدير شرطة المحلية بحسب صحيفة السوداني الدولية بتشكيل فريق من المباحث للبحث وجمع المعلومات وتوصل الفريق الى المتهمين والقبض عليهم وبحوزنهم المعروضات، مشيدين بالشرطة ودورها في مكافحة الجريمة وضبط المتهمين بقدرات عاليى ادت الى فك طلاسم اكثر الجرائم تعقيداً في زمن وجيز.

تم فتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين بقسم شرطة سواكن توطئة لتقديمهم للمحاكمة العادلة تحت اشراف النيابة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)