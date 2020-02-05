السيادي: السلام العادل أولوية للحكومة

التاريخ: 05-فبراير-2020
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قال عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس إن تحقيق السلام العادل والشامل وبسط الأمن والاستقرار من أولويات الحكومة الانتقالية، مؤكداً أن مؤسسات الحكم الانتقالي عازمة على تحقيقه.
وأكد إدريس خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى السلام والأمن في السودان بحسب صحيفة آخر لحظة، أن ما يدور في جوبا يجب ألا يقتصر على تحقيق السلام بين الفئات المتقاتلة فقط، بل لا بد أن يكون خطوة لإعادة توحيد السوان، داعياً إلى تحقيق سلام شامل ومستدام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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