ضبط اسلحة مهربة على ظهور إبل

التاريخ: 05-فبراير-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة للمرة الثانية على التوالي خلال اسبوع تمكنت الشرطة الامنية بولاية القضارف من ضبط 8800 طلقة سلاح “قرنوف” وتم القبض على المتهمين إثر معلومة توفرت لديها. Advertisements حيث تم بحسب صحيفة السوداني الدولية توقيفهم بالشريط الحدودي بمحلية القريشة، وكانت الاسلحة محملة على ظهور إبل وفي طريقها للتهريب لاحدى دول الجوار، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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