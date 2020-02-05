قيادي بـ”التغيير”: إسرائيل تسعى لتكوين دولة ثالثة بغرب السودان

التاريخ: 05-فبراير-2020 فى : أخبار 17 مشاهدة استنكر القيادي بالحزب الناصري، و”قوى الحرية والتغيير” ساطع الحاج لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. Advertisements وأشار الحاج في تصريحات بحسب صحيفة آخر لحظة، “في السودان لنا تجارب كثيرة مع إسرائيل، وذلك عندما تم فصل السودان إلى دولتين في العام 2011، كانت إسرائيل وراء هذا المشروع، وهي تسعى الآن لتكوين دولة ثالثة في غرب السودان”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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