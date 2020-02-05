وزيرة الخارجية إلى أديس اليوم

التاريخ: 05-فبراير-2020 فى : أخبار 14 مشاهدة تقود وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله اليوم وفد السودان المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ(36) للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية. Advertisements فيما تعقد القمة الإفريقية العادية في دورتها الثالثة والثلاثين على مستوى الزعماء ورؤساء الدول والحكومات يومي 9 و10 فبراير القادم، تحت شعار (اسكات البنادق): خلق الظروف المواتية لتنمية إفريقيا. وبحسب صحيفة آخر لحظة، فمن المنتظر أن يقود رئيس المجلس السيادي وفد السودان إلى القمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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