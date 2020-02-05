سميرة دنيا تعود للحفلات الجماهيرية

تعود الفنانة سميرة دنيا الى الحفلات الجماهيرية عبر مسرح فندق القراند هوليداي، وتحيى حفلاً جماهيرياً مساء السبت القادم عند التاسعة مساء. Advertisements وسميرة تعتبر بحسب صحيفة الجريدة من الأصوات النسائية التي برعت في اداء كل الالوان الغنائية بداية من الحقيبة وانتهاء عند تجربتها مع الفنان الراحل عثمان حسين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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