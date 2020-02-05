 مواطنون بسنار يهددون باللجوء للتحكيم الدولي لاسترداد اراضي تغول عليها النظام البائد

اتهم اهالي منطقة “بوزي” بولاية سنار قيادات من النظام البائد بالاستيلاء على اكثر من 8991 فدان بالمنطقة بحجة تتبيعها للغابات، وهددوا باللجوء للتحكيم الدولي اذا لم تسترد اراضيهم.

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وقال المهندس الزراعي احمد وداعة بحسب صحيفة الجريدة: ان بعض قيادات النظام السابق نزعوا اكثر من 8991 فدان بمنطقة بوزي بولاية شرقي سنار منذ العام 1992م دون تعويض او اخطار كانت حكراً لاهالي توارثوها عن اجدادهم، مبيناً ان منسوبي النظام البائد بوزارة الزراعة والغابات بولاية سنار استولوا على هذه الاراضي وهي حرم المنطقة، وتبعد حوالي سبعة كيلو مترات وتم حجزها وتتبيعها للغابات بطريقة غير قانونية وتمت ابادة كل المحاصيل المزروعة فيها بالديسك وتم حجزها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)