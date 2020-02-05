المركزي القطري يعد بفتح قنوات للمراسلة مع المصارف السودانية

أبدى البنك المركزي القطري استعداده للتعاون مع السودان وفتح قنوات للمراسلة مع المصارف السودانية، بينما كشفت مؤسسات “صلتك” القطرية عن مبادرة لدعم التمكين الاقتصادي لأكثر من ألف شاب سوداني.

Advertisements

والتقى محافظ بنك السودان المركزي بد الدين عبد الرحيم بحسب صحيفة آخر لحظة، بنظيره القطري في الدوحة، وبحثا تذليل العقبات التي تواجه المراسلة المصرفية بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)