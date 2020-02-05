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المركزي القطري يعد بفتح قنوات للمراسلة مع المصارف السودانية

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التاريخ: 05-فبراير-2020

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المركزي القطري يعد بفتح قنوات للمراسلة مع المصارف السودانية

أبدى البنك المركزي القطري استعداده للتعاون مع السودان وفتح قنوات للمراسلة مع المصارف السودانية، بينما كشفت مؤسسات “صلتك” القطرية عن مبادرة لدعم التمكين الاقتصادي لأكثر من ألف شاب سوداني.

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والتقى محافظ بنك السودان المركزي بد الدين عبد الرحيم بحسب صحيفة آخر لحظة، بنظيره القطري في الدوحة، وبحثا تذليل العقبات التي تواجه المراسلة المصرفية بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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