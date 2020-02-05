تجدد الاتهامات للمدير العام لوزارة المالية بالانتماء للنظام البائد

كشفت مستندات رسمية عن تأجير محلية الخرطوم منزل مدير وزارة المالية بولاية الخرطوم، آدم عوض الله للوحدة الادارية بمحلية بحري بالدروشاب جنوب، وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال الأيام الماضية على التمديد له على الرغم من بلوغه سن المعاش، واعتبرت مصادر مطلعة ان ذلك استغلال للنفوذ.

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وأكدت ذات المصادر تسلم لجنة التفكيك وازالة التمكين مستندات تثبت أن المدير العام لوزارة المالية بولاية الخرطوم، آدم عوض الله من رموز النظام البائد حيث شغل بالاضافة الى منصبه، منصب رئيس نقابة وزارة المالية قبل موافقة مجلس الوزراء على الطلب الذي تقدم والي ولاية الخرطوم لاستبقائه في منصبه لمدة عام، وانتقدت ذات المصادر بحسب صحيفة الجريدة»، بطء لجنة التفكيك في الغاء قرار مجلس الوزراء باعتبار ان ذلك من صميم عمل اللجنة ودللت المصادر على إنتماء عوض الله للنظام البائد لموافقته على تصديق بيوت محمية لعدد من منسوبي النظام البائد، وشددت على ضرورة توجيه البيوت المحمية لصالح المواطنين وليس لجهات معينة، فضلا عن ارتفاع تكلفة البيوت المحمية، ووصفت المصادر ذلك بالفساد الواضح لجهة ان حكومة الولاية جلبت البيوت المحمية لحل مشكلة ارتفاع أسعار الخضروات وليس لمصلحة أفراد محددين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)