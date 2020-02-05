قرار مرتقب بإلغاء نهائي لنظام الكفالة في السعودية

التاريخ: 05-فبراير-2020
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تتجه الحكومة السعودية لاتخاذ قرار بإلغاء نظام الكفالة في المملكة، وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين.
ونقلت مصادر سعودية أمس، أن هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إطلاق رؤية المملكة 2030.
وسيسمح القرار بحسب صحيفة آخر لحظة، للوافد حرية الخروج والعودة بل الخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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