الخرطوم تعلن عن خيبة أملها بشأن قرار أمريكي

التاريخ: 05-فبراير-2020
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عبرت الخرطوم عن خيبة أملها بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتضمين السودان في قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة.
من جهتها قالت الإدارة الأمريكية إن القرار أملته ظروف فنية صرفة ولا علاقة له بسلوك السودانيين في الولايات المتحدة.
ونقل وكيل وزارة الخارجية الصديق عبد العزيز في لقاء بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم برايان شوكان بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، نقل خيبة أمل الحكومة والشعب السوداني من قرار الإدارة الأمريكية الأخير بتضمين السودان في قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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