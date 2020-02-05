التاريخ: 05-فبراير-2020 فى : أخبار 19 مشاهدة عبرت الخرطوم عن خيبة أملها بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتضمين السودان في قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة. Advertisements من جهتها قالت الإدارة الأمريكية إن القرار أملته ظروف فنية صرفة ولا علاقة له بسلوك السودانيين في الولايات المتحدة. ونقل وكيل وزارة الخارجية الصديق عبد العزيز في لقاء بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم برايان شوكان بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، نقل خيبة أمل الحكومة والشعب السوداني من قرار الإدارة الأمريكية الأخير بتضمين السودان في قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم تعلن عن خيبة أملها بشأن قرار أمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.