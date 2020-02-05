إعفاء مسؤولين بـ(3) ولايات

التاريخ: 05-فبراير-2020
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أصدر والي الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري قراراً قضى بإعفاء مدير عام وزارة التربية والتوجيه بالولاية محمد عبد المجيد أحمد، وتم تعيين فيصل أحمد محمد، بدلاً عنه، في سنار أصدر وزير البنى التحتية المكلف المهندس طارق سعيد عثمان، قراراً أعفى بموجبه مديري أراضي بالمحليات.
من جهته وبحسب صحيفة آخر لحظة، أصدر المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بشمال دارفور، قراراً قضى بإعفاء كل من المدير العام للمياه بشمال دارفور، مهندس نور الدين آدم عثمان، وتعيينه مستشاراً بالهيئة وإعفاء نائب المدير العام المهندس نصر الدين محمود محمد، وتعيينه مستشاراً بالهيئة وإعفاء مدير مشروع المياه وإصحاح البيئة، المهندس أحمد أبو القاسم محمود، وتعيينه مستشاراً وإعفاء مدير المشروعات والبحوث بالهيئة وتعيينه مستشاراً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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