التاريخ: 05-فبراير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة بدأت وزارة الخارجية في إجراء معاملات إجلاء الرعايا السودانيين بمقاطعة خوبي ومدينة أوهان الصينية، في أقصر وقت ممكن عقب تفشي فايروس كورونا. Advertisements ووجهت السفارة في بيان أمس رابطة الطلاب السودانيين بأوهان، بالإسراع في استكمال عملية إعداد قوائم المسافرين مفصلة بالاسم والجنس ورقم الجواز ورقم الهاتف والعنوان ومراجعتها بدقة، تفادياً لأي أخطاء قد تتسبب في تأخير عملية الإجلاء وتسليمها للسفارة بحسب صحيفة آخر لحظة، في أقرب وقت ممكن لإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تبدأ إجراءات إجلاء السودانيين من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.