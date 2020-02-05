فتح التحقيق حول أسباب توقف تدفق النفط للمصفاة

التاريخ: 05-فبراير-2020
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دعا تجمع العاملين بقطاع النفط للتحقيق في أسباب توقف تدفق النفط الخام الذي يغذي المصفاة، ويتم نقله عبر خط أنابيب (شركة بيتكو – من هجليج).
وأكد التجمع في بيان أمس أن التوقف جزئي، وأشاروا إلى أن الخطوط الأخرى التي تغذي المصفاة تعمل بصورة طبيعية، وذكروا أن المصفاة تعمل الآن بطاقة تشغيلية مقدارها 40 ألف برميل في اليوم.
وكشف التجمع بحسب صحيفة آخر لحظة، عن قيام فريق من الخبراء والفنيين بالعمل على مدار الساعة لحل المشكلة، بينما يعمل فريق آخر على تأمين تدفق الخام من ميناء التصدير في بورتسودان إلى مصفاة الخرطوم عكسياً لإتمام الخام الذي تحتاجه المصفاة لحين إصلاح الخلل في خط هجليج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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