اغلاق قضية اتهام الضابط وضاح متهم بقتل عزمي رمياً بالرصاص

التاريخ: 05-فبراير-2020
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أغلقت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف اسامة حسن الثلاثاء ملف قضية إتهام الضابط وضاح بقتل الشاب عزمي رمياً بالرصاص بشارع النيل، وذلك بعد ان استمعت المحكمة للشاهد الأخير وهو نائب مدير عام هيئة الطب العدلي عصام أحمد علي مستشار الطب العدلي والسموم الإكلينيكية بمشرحه الأكاديمي، الذي مثل امام المحكمة بصفته شاهد إتهام.
وأفاد بتفاصيل جديدة بحسب صحيفة السوداني الدولية، حول مستند الإتهام الأول وهو تقرير تشريح جثة القتيل عزمي الذي قتل رميا بالرصاص بشارع النيل. ويواجه الإتهام ضابط برتبة ملازم أول و “وضاح” ويتبع لقسم بري في يوم الحادث.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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