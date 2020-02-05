شُّعبة الذهب: قرار المالية بشأن الذهب خطوة للأمام

التاريخ: 05-فبراير-2020
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قال رئيس شُعبة مُصدِّري الذهب عبد المنعم الصديق، إنّ السياسة التي أعلنتها وزارة المالية والتي قَضَت بخُرُوج البنك المركزي من شراء وبيع الذهب تحتاج لمُراجعة، لا سيما ضمان عودة حصيلة صادر الذهب إلى البلاد والبالغة (70%) من إنتاج الشركات.
وتساءل الصديق عن الجهة التي تقوم بتحديد سعر الشراء والبيع؟ وأضاف بحسب صحيفة الصيحة أمس، بأنّ المُهرّبين يقومون بتهريب الذهب في حَال وجود فرقٍ في السعر، ووصف هامش الربح في مُخلّفات التعدين بأنّه ضَعيفٌ، واعتبر القرار خَطوةً للأمام في طريق الانفراج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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