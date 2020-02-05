الكودة: جربنا مقاطعة اسرائيل قرناً من الزمان ولم نستفد شيئا

التاريخ: 05-فبراير-2020
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أعلن رئيس حزب الوسط د. يوسف الكودة تأييده للقاء الذي جمع رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان وبنيامين نتنياهو، مشيراً الى ان مقاطعة اسرائيل موقف وليس مبدأ وان المواقف تتغير حسب المصلحة.
وقال في بيان بحسب صحيفة السوداني الدولية: ان قناعات الاخوان المسلمين ورؤاهم التي كونوا بها رأياً عاماً فيما يخص القضية الفلسطينية ليست وحياً منزلاص كما ان البلاد ليست بحاجة لها وهي ملزمة، واضاف: “دعم الفلسطينيين ومؤازرتهم لا يشترط ان يكون وفق ما يراه الاخوان المسلمون، فقد جربنا اسلوب المقاطعة قرناً من الزمان ولم نجد شيئا بل تضررنا منه لذا حان الوقت لاتخاذ طرق اخرى مثلما نحت كل من تركيا ومصر والاردن وقطر، فالمواقف غير المقاطعة كثيرة حداً ولسنا محصورين في اي واحد منها، هناك الصلح، وهناك المهادنة وهناك الموادعة وربما المتاركة فكل ذلك جائز شرعاً كما حكت عنه السيرة النبوية”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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