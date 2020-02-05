الطب العدلي: مشارح الخرطوم تستقبل يومياً (1–3) مجهولي الهوية

كشف مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. هاشم محمد صالح، أنّ مشارح الخرطوم البالغة (3)، تستقبل يومياً (1–3) من مفقودي الهوية في كل مشرحة.

ووصف أعداد جُثث حديثي الولادة التي تستقبلها المشارح بغير البسيطة، ودعا لضرورة إنشاء مركز مُختص مُقيّد للمجاهيل وتحديد أرقام شواهد في مقابر المجاهيل لأنّهم يُدفنون حالياً في المقابر العادية والبعض تُوضع له ديباجة بلاستيكية تعريفية لكل جثة بحيث تحفظ لمدة.

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وقال د. هاشم بحسب صحيفة الصيحة، إنّ الإهمال والقتل عن طريق العُنف هو السبب الشائع في وفاة حديثي الولادة، ونوّه إلى أنّ الهيئة تُعاني عجزاً في الميزانية والكوادر، فَضْلاً عن مشاكل المشارح، وأضافَ: “في حال موت 20 شخصاً لا يُوجد إسعاف مُختص لنقل الموتى”، وكشف عن حاجة الهيئة لمركز للمفقودين والكوارث، وشكا من المُعاناة في شكل دفن حديثي الولادة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)