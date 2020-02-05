دقيق خُبز يثير الهلع بمحلية الدامر

أثار دقيقُ خبزٍ الذعرَ والهلعَ في بعض أحياء مدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل بسبب طعم متغير ورائحة مصاحبة له.
لكن معتمد الدامر المكلف جعفر الجابري أكد لمصادر أمس، أن الأمر عادي ولا يدعو للقلق، لأن الدقيق مطحون حديثاً ولا توجد به أي رائحة أو طعم يمنع تناوله.
فيما تحفظت لجان المقاومة بالدامر على (350) جوال دقيق، وأكد مدير المواصفات والمقاييس بالولاية أحمد سيد أحمد، أنهم يجرون فحصاً للدقيق وسيتم كشف النتيجة بعد اكتماله.
بدورها، كشفت مدير صحة البيئة بالولاية حفصة محجوب بحسب صحيفة الصيحة، عن إرسال عينات من الدقيق لفحصها بمعمل (استاك) و(المقاييس)، وقالت إن الدقيق مطابق لكن نتيجة الفحص ستحسم الأمر، وأكدت زيارتهم للمطاحن والتأكد من جودة الدقيق الوارد لمحليات الولاية أمس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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