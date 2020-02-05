مقاومة العباسية: خور أبو عنجة أصبح وكراً للجريمة ومياه الصرف الصحي

التاريخ: 05-فبراير-2020
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اشتكى عدد من مواطني العباسية من تدفق مياه الصرف الصحي في خور أبو عنجة، مما أدى لتوالد البعوض والذباب اللذان تسببا في انتشار الملاريا وجرثومة المعدة والحميات بين المواطنين، بالاضافة الى أن الخور يمثل وكراً ومخبأ للمتفلتين.
وكشف عضو بلجان مقاومة العباسية عن تنفيذ جريمتي قتل في الخور من قبل المتفلتين مما سبب الرعب للأسر، وطالب الجهات المختصة بالتدخل.
وأكدت د. أمنية محمد عبده على تضرر سكان العباسية ، حي الضباط ، أبو كدوك ، الموردة وبانت من تدفق مياه الصرف الصحي بخور أبو عنجة. وقالت بحسب صحيفة الجريدة: تسبب الخور في كثرة النفايات وانتشار الباعوض والذباب في كثير من الامراض، منها الملاريا وجرثومة المعدة وظهور أمراض أخرى، وشددت على ضرورة التدخل السريع للجهات المختصة والاستعجال لحل المشكلة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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