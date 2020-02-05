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مُزارعو القضارف يُحَذِّرون من نُدرة وارتفاع في أسعار الذرة خلال أيّامٍ

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التاريخ: 05-فبراير-2020

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مُزارعو القضارف يُحَذِّرون من نُدرة وارتفاع في أسعار الذرة خلال أيّامٍ

دَقّ مُزارعو القضارف، نَاقُوسَ الخطر باحتمال حُدُوث نُدرة في محصول الذرة خلال الأيّام المُقبلة، وذلك لضعف الإنتاج خلال الموسم الماضي لانتشار الآفات الزراعية (الجراد والماسح)، مما أسهم في تقلُّص المساحات الزراعية.

 

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وحذّر عضو اتّحاد مُزارعي القضارف حسن زروق، من ارتفاع عدد المُزارعين المُعسرين بسبب تكبُّدهم خسائر فادحة، إضَافَةً لارتفاع تكلفة الإنتاج ونُدرة العَمَالة، وكشف حسن بحسب صحيفة الصيحة، أن سعر الجوال بلغ (2500) جنيه، ووصف الأمر بغير المُجزي، وحمّل الحكومة المُشكلة لعدم قيام الجهات المُختصة خَاصّةً وزارة الزراعة بالمُعالجات.

 

 

وتَوَقّع حسن أن تشهد أسعار الذرة ارتفاعاً خلال الأيام المُقبلة، وأشار لتأثُّر فئات كبيرة من المُواطنين بتلك المُشكلة، ونوّه إلى أنّ أسعار المحاصيل الأخرى ببورصة القضارف شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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