 برطم: معظم الدول العربية والاسلامية لها علاقات مع اسرائيل فلم (نشيل وش القباحة)

وصف البرلماني السابق المحلول ابو القاسم محمد برطم لقاء البرهان ونتنياهو الذي شهدته عنتبي بيوغندا بانه اولى الخطوات الصحيحة منذ 60″ عاماً.

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وقال في تصريح لصحيفة السوداني الدولية، ليس هناك مبرر لمعاداة اسرائيل او غيرها، وعلينا ان نتعامل كدولة تسعى لمصالحها الاستراتيجية، ويقول “نحن لسنا عربا اكثر من العرب كما اننا لسنا مسلمين أكثر من الآخرين”، وزاد ليس لدينا عداوة مع اليهود ومصلحة السودان تتطلب علاقات مع الجميع وفقاً للمصالح العامة.

واوضح برطم ان معظم الدول العربية والاسلامية والافريقية لها علاقات مع اسرائيل وتساءل: “فلم نشيل وش القباحة”؟

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)